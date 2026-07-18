Протягом 17 липня російські безпілотники чотири рази атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у Дніпрі.

Про це повідомили у Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Атака на склад ООН у Дніпрі

За інформацією організації, внаслідок ударів ніхто зі співробітників не постраждав. Водночас це вже сьомий випадок за останні три місяці, коли чітко позначені гуманітарні об’єкти ВПП ООН в Україні стають мішенню російських окупантів.

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Представник ВПП в Україні Річард Рейган наголосив, що організація фіксує небезпечне зростання кількості ударів по гуманітарній інфраструктурі.

— Ми спостерігаємо тривожну тенденцію збільшення кількості атак на гуманітарні об’єкти та операції по всій країні, — зазначив він.

За словами Рейгана, лише за останні два роки ВПП задокументувала понад 90 інцидентів, під час яких були пошкоджені склади, транспорт, пункти видачі допомоги, а також майно українських гуманітарних партнерів.

У ВПП наголосили, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на цивільну та гуманітарну інфраструктуру.

Всесвітня продовольча програма ООН є найбільшою гуманітарною організацією у світі, яка надає продовольчу допомогу людям, що постраждали від воєн, конфліктів і надзвичайних ситуацій.

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