Утром 19 июля российские войска атаковали Изюм в Харьковской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Изюм 19 июля: что известно

По словам главы ОВА, вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. Всего во время атаки на Изюм 19 июля были повреждены 5 многоквартирных домов и 20 машин.

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Сначала Синегубов сообщил о восьми пострадавших в результате сегодняшней атаки на Изюм. Позже число раненых увеличилось.

Пока известно, что в результате российской атаки на Изюм 19 июля 3 человека погибли, еще 13 получили ранения, среди них — годовалый мальчик.

Экстренные службы работают на месте попадания, медики оказывают помощь пострадавшим. Другие последствия российской атаки на Изюм и масштабы разрушений устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

Фото : Getty Images

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