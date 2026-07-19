Атака на Изюм: БпЛА попал в жилой дом, есть погибшие, среди раненых — годовалый мальчик
Утром 19 июля российские войска атаковали Изюм в Харьковской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Изюм 19 июля: что известно
По словам главы ОВА, вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. Всего во время атаки на Изюм 19 июля были повреждены 5 многоквартирных домов и 20 машин.
Сначала Синегубов сообщил о восьми пострадавших в результате сегодняшней атаки на Изюм. Позже число раненых увеличилось.
Пока известно, что в результате российской атаки на Изюм 19 июля 3 человека погибли, еще 13 получили ранения, среди них — годовалый мальчик.
Экстренные службы работают на месте попадания, медики оказывают помощь пострадавшим. Другие последствия российской атаки на Изюм и масштабы разрушений устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 607-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская ОВА