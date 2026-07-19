Во время ночной атаки на Украину 19 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или нейтрализовали 126 воздушных целей — 18 ракет и 108 дронов разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Ночная атака на Украину 19 июля: что известно

В ночь на 19 июля (с 18:00 18 июля) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, а также ракет воздушного и наземного базирования.

Всего Воздушные силы зафиксировали 166 средств воздушного нападения — 41 ракету и 125 дронов разных типов.

Оккупанты применили:

10 противокорабельных ракет 3М22 Циркон;

25 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

три противокорабельные ракеты Оникс;

три управляемые авиационные ракеты Х-59/ 69;

125 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа Пародия и баллажирующие боеприпасы Бандероль.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 126 воздушных целей, среди которых:

17 ракет Искандер-М/Циркон/С-400;

одна управляемая авиационная ракета Х-59/69;

108 вражеских беспилотников разных типов.

При этом зафиксировали попадания 23 ракет и 10 ударных БПЛА в 20 местах. Еще в 18 местах заметили падение обломков сбитых дронов.

Основной удар во время ночной атаки на Украину пришелся на Киев.

По данным Воздушных сил, российские войска применили для удара по столице баллистические ракеты. В течение ночи в городе прогремело более 40 взрывов.

Последствия атаки зафиксировали в Деснянском, Днепровском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах.

По данным ГСЧС, к утру спасатели продолжали ликвидировать последствия удара в нескольких местах.

Пока известно об одном погибшем и 15 пострадавших.

К утру атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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