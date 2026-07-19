Зранку 19 липня російські війська атакували Ізюм Харківської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Ізюм 19 липня: що відомо

За словами очільника ОВА, ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Загалом під час атаки на Ізюм 19 липня пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 20 автомобілів.

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Спочатку Синєгубов повідомляв про вісьмох постраждалих унаслідок атаки на Ізюм сьогодні. Згодом кількість поранених зросла.

Наразі відомо, що унаслідок російської атаки на Ізюм 19 липня 3 людини загинуло, ще 13 людей дістали поранення, серед них — однорічний хлопчик.

Екстрені служби працюють на місці влучання, медики надають допомогу потерпілим. Інші наслідки російської атаки на Ізюм та масштаби руйнувань встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

Фото : Getty Images

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