Атака на Ізюм: БпЛА влучив у житловий будинок, є загиблі, серед поранених однорічний хлопчик
Зранку 19 липня російські війська атакували Ізюм Харківської області ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на Ізюм 19 липня: що відомо
За словами очільника ОВА, ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Загалом під час атаки на Ізюм 19 липня пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 20 автомобілів.
Спочатку Синєгубов повідомляв про вісьмох постраждалих унаслідок атаки на Ізюм сьогодні. Згодом кількість поранених зросла.
Наразі відомо, що унаслідок російської атаки на Ізюм 19 липня 3 людини загинуло, ще 13 людей дістали поранення, серед них — однорічний хлопчик.
Екстрені служби працюють на місці влучання, медики надають допомогу потерпілим. Інші наслідки російської атаки на Ізюм та масштаби руйнувань встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.
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Фото: Харківська ОВА