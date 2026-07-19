В результате массированной атаки на Киев в ночь на 19 июля погиб один человек, еще 13 получили ранения. За ночь в столице прогремело более 40 взрывов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Массированная атака на Киев 19 июля: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

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Последствия ночной атаки на Киев 19 июля зафиксировали сразу в Деснянском, Днепровском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

В Соломенском районе возникли пожары и разрушения в нежилом здании, загорелись офисное здание, супермаркет, а также пятиэтажный жилой дом рядом.

Спасатели эвакуировали людей с помощью автолестницы и спасли как минимум четырех жильцов.

Также в другой части района обломки повредили девятиэтажку — в доме выбило окна, ещё одного человека спасли со второго этажа.

В Шевченковском районе из-за падения обломков возникли пожары в многоквартирном жилом доме, трехэтажной пристройке к административному зданию и на территории нежилой застройки.

Также повреждено более десяти припаркованных автомобилей и выбиты окна в жилом доме.

В Деснянском районе зафиксировали попадание по территории нежилой застройки. Возникли пожары в автомобилях, на крыше нежилого здания и в складских помещениях.

В Днепровском районе из-за падения обломков загорелось общежитие, также поступали сообщения о задымлении возле торгового центра.

В Святошинском районе сообщали о попадании в частный жилой дом, но информация о пожаре впоследствии не подтвердилась.

По данным ГСЧС, сейчас спасатели продолжают работу на нескольких местах в Соломенском, Деснянском и Шевченковском районах столицы.

По состоянию на утро 19 июля известно, что в результате российской атаки на Киев сегодня один человек погиб, еще 13 пострадали.

Шестерых раненых госпитализировали в медицинские учреждения.

Сейчас экстренные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела. Окончательные последствия атаки на Киев 19 июля еще устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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