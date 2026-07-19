Унаслідок масової атаки на Київ у ніч проти 19 липня загинула одна людина та ще 13 дістали поранення. Впродовж ночі у столиці пролунало понад 40 вибухів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Масована атака на Київ 19 липня: що відомо

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Наслідки нічної атаки на Київ 19 липня зафіксували одразу у Деснянському, Дніпровському, Солом’янському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

У Солом’янському районі виникли пожежі та руйнування в нежитловій будівлі, загорілися офісна споруда, супермаркет, а також п’ятиповерховий житловий будинок поруч.

Рятувальники евакуювали людей за допомогою автодрабини та врятували щонайменше чотирьох мешканців.

Також в іншій частині району уламки пошкодили дев’ятиповерхівку — у будинку вибило вікна, ще одну людину врятували з другого поверху.

У Шевченківському районі через падіння уламків виникли пожежі у багатоквартирному житловому будинку, триповерховій прибудові до адміністративної будівлі та на території нежитлової забудови.

Також пошкоджено понад десять припаркованих автомобілів і вибито вікна у житловому будинку.

У Деснянському районі зафіксовано влучання по території нежитлової забудови. Виникли пожежі автомобілів, покрівлі нежитлової будівлі та складських приміщень.

У Дніпровському районі через падіння уламків загорівся гуртожиток, також надходило повідомлення про задимлення поблизу торговельного центру.

У Святошинському районі повідомляли про влучання у приватний житловий будинок, однак інформація про пожежу згодом не підтвердилася.

За даними ДСНС, наразі рятувальники продовжують роботи на кількох локаціях у Солом’янському, Деснянському та Шевченківському районах столиці.

Станом на ранок 19 липня, відомо, що унаслідок російської атаки на Київ сьогодні одна людина загинула, ще 13 постраждали.

Шістьох поранених госпіталізували до медичних закладів.

Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. Остаточні наслідки атаки на Київ 19 липня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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