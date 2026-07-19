Утром 19 июля российские войска атаковали пассажирский поезд в Запорожской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Атака на пассажирский поезд в Запорожье: что известно

По информации Укрзализныци, благодаря работе мониторинговой группы Укрзализныцы команду на эвакуацию пассажиров дали заранее, поэтому удалось избежать жертв.

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По предварительным данным, одна из проводниц получила легкое ранение. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пассажиров поезда доставят в Запорожье на автобусах, которые организовали при содействии Запорожской областной военной администрации и гуманитарной миссии Пролиска.

В Укрзализныце отметили, что движение поездов в регионе будет находиться под усиленным контролем мониторинговых групп.

Также возможны перевозки на автобусах и пригородных электропоездах в Запорожье и из него.

Атака на машину Красного Креста в Вольнянске: что известно

Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские войска также атаковали с помощью FPV-дрона машину отряда быстрого реагирования международной организации Красный Крест в Вольнянске.

— Враг наносит удары по мирным: в результате атаки российского FPV-дрона загорелся автомобиль отряда быстрого реагирования международной организации Красный Крест, — сообщил Федоров.

По его словам, информации о пострадавших пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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