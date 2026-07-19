Зранку 19 липня російські війська атакували ударним пасажирський поїзд у Запорізькій області ударними безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниця.

Атака на пасажирський поїзд на Запоріжжі: що відомо

За інформацією Укрзалізниці, завдяки роботі моніторингової групи Укрзалізниці команду на евакуацію пасажирів дали завчасно, тому жертв вдалося уникнути.

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За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з провідниць. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Пасажирів поїзда доставлять до Запоріжжя автобусами, які організували за сприяння Запорізької обласної військової адміністрації та гуманітарної місії Проліска.

В Укрзалізниці зазначили, що рух поїздів у регіоні перебуватиме під посиленим контролем моніторингових груп.

Також можливі трансфери автобусами та приміськими електропоїздами до та із Запоріжжя.

Атака на автомобіль Червоного Хреста у Вільнянську: що відомо

Пізніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські війська також атакували FPV-дроном автомобіль загону швидкого реагування міжнародної організації Червоний Хрест у Вільнянську.

— Ворог б’є по цивільних: внаслідок атаки російського FPV-дрона загорівся автомобіль загону швидкого реагування міжнародної організації Червоний Хрест, — повідомив Федоров.

За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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