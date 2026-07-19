РФ атакувала пасажирський поїзд на Запоріжжі: поранено провідницю
Зранку 19 липня російські війська атакували ударним пасажирський поїзд у Запорізькій області ударними безпілотниками.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниця.
Атака на пасажирський поїзд на Запоріжжі: що відомо
За інформацією Укрзалізниці, завдяки роботі моніторингової групи Укрзалізниці команду на евакуацію пасажирів дали завчасно, тому жертв вдалося уникнути.
За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з провідниць. Їй надають необхідну медичну допомогу.
Пасажирів поїзда доставлять до Запоріжжя автобусами, які організували за сприяння Запорізької обласної військової адміністрації та гуманітарної місії Проліска.
В Укрзалізниці зазначили, що рух поїздів у регіоні перебуватиме під посиленим контролем моніторингових груп.
Також можливі трансфери автобусами та приміськими електропоїздами до та із Запоріжжя.
Атака на автомобіль Червоного Хреста у Вільнянську: що відомо
Пізніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські війська також атакували FPV-дроном автомобіль загону швидкого реагування міжнародної організації Червоний Хрест у Вільнянську.
— Ворог б’є по цивільних: внаслідок атаки російського FPV-дрона загорівся автомобіль загону швидкого реагування міжнародної організації Червоний Хрест, — повідомив Федоров.
За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.