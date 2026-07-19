В результате российских ракетных обстрелов разрушен один из крупнейших логистических комплексов сел под Киевом. Речь идет об Amtel площадью 100,2 тыс. кв. м в Бучанском районе.

О последствиях удара РФ в ночь на 19 июля рассказало Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Последствия атаки в Киевскую область 19 июля

– Спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате атаки на одном из объектов Киевщины. Огонь охватил два складских здания на общей площади около 100 тыс. кв. м, – отмечают в ГСЧС.

По уточненной информации, привлекли более 200 спасателей и 73 единицы техники, в частности, три вертолета, чтобы ликвидировать масштабный пожар.

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По предварительным данным ГСЧС, пострадали два человека.

Ранее в ГСЧС уточняли, что в Бучанском районе вспыхнуло несколько пожаров. Некоторые из них возникли на территории складских построек и логистического объекта.

В мае 2021 года инвестгруппа Dragon Capital сообщала о завершении соглашения по приобретению офисно-логистического комплекса Amtel (ООО Международная логистическая компания, поселок Белогородка Киевской области).

У него была площадь в размере 100,208 тыс. кв. м у международной девелоперской компании Amtel Properties.

В конце 2023 ода Антимонопольный комитет согласовал продажу этого комплекса ООО Гистион (Херсон).

Как свидетельствуют данные ресурса YouControl, в прошлом году ООО МЛК увеличило свою выручку на 24,5%, что принесло 299,14 млн грн, тогда как чистая прибыль выросла на 68,7%, достигнув 185,18 млн грн.

Конечными бенефициарами компании в равных долях указаны владельцы ООО Гистион Ванесса Гирина и Олег Лебеденко. В то же время в этом году предприятие сменило юридический адрес на город Пивденное Одесской области.

Фото : ГСЧС

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