Внаслідок російського ракетного обстрілу зруйновано один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом. Йдеться про Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі.

Про наслідки удару РФ у ніч на 19 липня розповіло Головне управління ДСНС України у Київській області.

Наслідки атаки на Київщину 19 липня

– Рятувальники локалізували масштабну пожежу, що виникла внаслідок атаки на одному з об’єктів Київщини. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тис. кв. м, – зазначають у ДСНС.

За уточненою інформацією, залучили понад 200 рятувальників та 73 одиниці техніки, зокрема, три гелікоптери, щоб ліквідувати масштабну пожежу.

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За попередніми даними ДСНС, постраждали двоє людей.

Раніше в ДСНС уточнювали, що в Бучанському районі спалахнуло декілька пожеж. Деякі із них виникли на території складських будівель та логістичного об’єкта.

У травні 2021 року інвестгрупа Dragon Capital повідомляла про завершення угоди з придбання офісно-логістичного комплексу Amtel (ТОВ Міжнародна логістична компанія, селище Білогородка на Київщині).

Він мав площу в розмірі 100,208 тис. кв. м у міжнародної девелоперської компанії Amtel Properties.

Наприкінці 2023 року Антимонопольний комітет погодив продаж цього комплексу ТОВ Гістіон (Херсон).

Як свідчать дані ресурсу YouControl, минулого року ТОВ МЛК збільшило свій виторг на 24,5%, що принесло 299,14 млн грн, тоді як чистий прибуток зріст на 68,7%, сягнувши 185,18 млн грн.

Кінцевими бенефіціарами компанії у рівних частках вказані власники ТОВ Гістіон Ванесса Гіріна та Олег Лебеденко. Водночас у поточному році підприємство змінило юридичну адресу на місто Південне Одеської області.

Фото : ДСНС

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