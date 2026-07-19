Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Одессе: РФ нанесла ракетный удар, есть пострадавший
Утром 19 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего есть пострадавший и повреждены автомобили.
О последствиях российской атаки в Одессу рассказали глава ОВА Олег Кипер и руководитель ГВА Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе 19 июля: какие последствия
По информации областной военной администрации, в результате ракетного удара в Одессе на месте попадания образовалась воронка.
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Предварительно, один человек получил ранение.
Из-за обстрела в Одессе повреждены автомобили. Информация о других возможных последствиях уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА
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