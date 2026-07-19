Служба безопасности Украины успешно атаковала танкер так называемого теневого флота РФ Avero в Черном море, а также три нефтебазы в Ставропольском крае на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, опубликовав соответствующую видеозапись.

Поражение танкера “теневого флота” и трех нефтебаз РФ

По информации СБУ, танкер Avero, входящий в “теневой флот”, использовали для транспортировки российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго, введенного странами Большой семерки (G7) и Европейского Союза.

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Как утверждают в Службе безопасности Украины, это судно, которое поразили морским дроном Мамай, вывозило нефть в Китай и Индию.

– Это уже четвертый “теневой” танкер РФ, пораженный СБУ за последние десять дней. Все эти суда относятся к классу Suezmax – крупным морским танкерам, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов, – говорится в сообщении.

Кроме этого, дроны атаковали три нефтебазы в Ставропольском крае России, расстояние до которых от государственной границы Украины составляет около 600 км.

По данным СБУ, в результате атаки на всех трех объектах возникли масштабные пожары. Там зафиксировали взрывы, а также загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами.

В СБУ отмечают, что эти спецоперации усложняют экспорт российской нефти и лишают Кремля денег, направляемых на полномасштабную войну против Украины.

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