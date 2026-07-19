Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи в Одесі: РФ завдала ракетного удару, є постраждалий
Вранці 19 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є постраждалий та пошкоджено автомобілі.
Про наслідки російської атаки на Одесу розповіли очільник ОВА Олег Кіпер та керівник МВА Сергій Лисак.
Вибухи в Одесі 19 липня: які наслідки
За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок ракетного удару в Одесі на місці влучання утворилася воронка.
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Попередньо, одна людина дістала поранення.
Через обстріл в Одесі пошкоджено автомобілі. Інформація щодо інших ймовірних наслідків уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська ОВА
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