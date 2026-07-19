Вранці 19 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є постраждалий та пошкоджено автомобілі.

Про наслідки російської атаки на Одесу розповіли очільник ОВА Олег Кіпер та керівник МВА Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 19 липня: які наслідки

За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок ракетного удару в Одесі на місці влучання утворилася воронка.

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Попередньо, одна людина дістала поранення.

Через обстріл в Одесі пошкоджено автомобілі. Інформація щодо інших ймовірних наслідків уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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