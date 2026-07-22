В Киеве полицейские задержали парня, устроившего стрельбу в супермаркете в Оболонском районе.

Об этом сообщили в киевской полиции.

Стрельба в супермаркете Киева: что известно

В полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из супермаркетов на улице Пивничной в Оболонском районе столицы.

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Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин и начал провоцировать конфликт с работниками.

Во время ссоры мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону охранника.

Полицейские задержали его в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли оружие.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: полиция Киева

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