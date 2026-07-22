Стрельба в супермаркете Киева: нетрезвый мужчина открыл огонь в сторону охранника
В Киеве полицейские задержали парня, устроившего стрельбу в супермаркете в Оболонском районе.
Об этом сообщили в киевской полиции.
Стрельба в супермаркете Киева: что известно
В полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из супермаркетов на улице Пивничной в Оболонском районе столицы.
Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин и начал провоцировать конфликт с работниками.
Во время ссоры мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону охранника.
Полицейские задержали его в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли оружие.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Фото: полиция Киева