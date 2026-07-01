В результате стрельбы в Николаеве погибли два человека.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Стрельба в Николаеве: что известно

По данным правоохранителей, происшествие произошло на проспекте Героев Украины вечером 30 июня.

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Очевидцы сообщили, что во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов. После этого транспортное средство выехало на регулируемый перекресток.

По предварительной информации полиции, в автомобиле находились трое граждан других государств.

В результате стрельбы двое мужчин погибли.

Третьего участника происшествия правоохранители задержали. Также из автомобиля изъяли оружие.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и оперативники. Полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также решается вопрос о правовой квалификации преступления.

Фото: полиция Николаева

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