Взрывы в Одессе: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие
- Одесса снова оказалась под российским ударом: после взрывов 22 июля повреждены гражданские объекты, есть пострадавшие.
- Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажное здание, также повреждена территория СТО, а последствия атаки еще уточняются.
В Одессе раздались взрывы, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали люди.
Взрывы в Одессе 22 июля: что известно
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, Одесса снова оказалась под российским ударом.
В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие.
— По предварительным данным, в результате обстрела пострадали два человека: 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.
По его словам, один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом, что повлекло за собой разрушение.
Также была повреждена территория СТО. Информация о количестве пострадавших и последствиях атаки уточняется.
Напомним, что российские войска атаковали город Одесса днем во вторник, 21 июля. В результате удара поврежден жилой дом, есть пострадавшие люди.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Кипер