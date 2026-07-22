В Одессе раздались взрывы, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали люди.

Взрывы в Одессе 22 июля: что известно

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, Одесса снова оказалась под российским ударом.

В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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— По предварительным данным, в результате обстрела пострадали два человека: 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По его словам, один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом, что повлекло за собой разрушение.

Также была повреждена территория СТО. Информация о количестве пострадавших и последствиях атаки уточняется.

Напомним, что российские войска атаковали город Одесса днем ​​во вторник, 21 июля. В результате удара поврежден жилой дом, есть пострадавшие люди.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер

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