Вибухи в Одесі: пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, є постраждалі
- Одеса знову опинилася під російським ударом: після вибухів 22 липня пошкоджені цивільні об’єкти та є постраждалі.
- Один із ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, також пошкоджена територія СТО, а наслідки атаки ще уточнюються.
В Одесі пролунали вибухи, внаслідок чого були пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.
Вибухи в Одесі 22 липня: що відомо
Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, Одеса знову опинилась під російським ударом.
Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, є постраждалі.
– За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей: 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога, – йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу.
Один із ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування.
Також була пошкоджена територія СТО. Інформація щодо кількості постраждалих та наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, вдень у вівторок, 21 липня, російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару було пошкоджено житловий будинок, були постраждалі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 610-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Кіпер