В Одесі пролунали вибухи, внаслідок чого були пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Вибухи в Одесі 22 липня: що відомо

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, Одеса знову опинилась під російським ударом.

Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, є постраждалі.

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– За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей: 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога, – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу.

Один із ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування.

Також була пошкоджена територія СТО. Інформація щодо кількості постраждалих та наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, вдень у вівторок, 21 липня, російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару було пошкоджено житловий будинок, були постраждалі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 610-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

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