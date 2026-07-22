Взрывы в Харькове прогремели днём 22 июля, когда враг атаковал два района города.

О последствиях атаки сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 22 июля: что известно

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, первый вражеский удар зафиксировали в Салтовском районе.

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Вскоре он сообщил ещё об одном ударе — на этот раз по Немишлянскому району города. Как отметили в ГСЧС, враг атаковал АЗС. На месте удара возник пожар — загорелась топливораздаточная колонка. Сейчас пожар потушен.

Позже глава ОГА уточнил, что в результате удара по Немишлянскому району пострадали пять человек. У всех диагностирована острая стрессовая реакция. Медики оказывают необходимую помощь.

Информация о последствиях удара по Салтовскому району уточняется.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Шевченковском районе Харькова. На месте удара тоже возник пожар.

На местах работают экстренные службы. Окончательные последствия российской атаки на Харьков 22 июля устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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