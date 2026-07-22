Взрывы в Харькове: россияне ударили по трем районам города, есть пострадавшие
Взрывы в Харькове прогремели днём 22 июля, когда враг атаковал два района города.
О последствиях атаки сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 22 июля: что известно
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, первый вражеский удар зафиксировали в Салтовском районе.
Вскоре он сообщил ещё об одном ударе — на этот раз по Немишлянскому району города. Как отметили в ГСЧС, враг атаковал АЗС. На месте удара возник пожар — загорелась топливораздаточная колонка. Сейчас пожар потушен.
Позже глава ОГА уточнил, что в результате удара по Немишлянскому району пострадали пять человек. У всех диагностирована острая стрессовая реакция. Медики оказывают необходимую помощь.
Информация о последствиях удара по Салтовскому району уточняется.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Шевченковском районе Харькова. На месте удара тоже возник пожар.
На местах работают экстренные службы. Окончательные последствия российской атаки на Харьков 22 июля устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.