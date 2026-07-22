Вибухи в Харкові прогриміли удень 22 липня, коли ворог атакував два райони міста.

Про наслідки атаки повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 22 липня: що відомо

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, перший ворожий удар зафіксували в Салтівському районі.

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Невдовзі він повідомив про ще один удар — цього разу по Немишлянському району міста. Як зазначили у ДСНС, ворог атакував АЗС. На місці удару виникла пожежа — загорілася паливороздавальна колонка. Наразі пожежу ліквідовано.

Згодом начальник ОВА уточнив, що внаслідок удару по Немишлянському району постраждали п’ятеро людей. У всіх діагностовано гостру реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків удару по Салтівському району уточнюється.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у Шевченківському районі Харкова. Там також виникла пожежа.

На місцях працюють екстрені служби. Остаточні наслідки російської атаки на Харків 22 липня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 610-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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