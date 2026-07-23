Во время ночной атаки на Сумы 23 июля под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры.

О последствиях атаки сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и ГСЧС Украины.

Атака на Сумы 23 июля: что известно

В ночь на 23 июля и утром того же дня российские войска направили ударные дроны на гражданскую инфраструктуру Сум.

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По словам главы Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, попадания зафиксировали в помещение школы и на автозаправочной станции в Ковпаковском районе города.

— Ночные и утренние удары БпЛА по Сумам враг нанес по объектам гражданской инфраструктуры: попали в нежилое помещение школы и на АЗС в Ковпаковском районе Сум, — сообщил Кривошеенко.

В ГСЧС сообщили, что в результате российского удара по автозаправочной станции возник масштабный пожар.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и стремительное распространение огня, спасатели оперативно потушили пожар.

Сейчас продолжается ликвидация других последствий российской атаки.

Известно, что во время атаки на Сумы 23 июля никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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