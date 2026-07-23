Ночная атака на Украину 23 июля: сколько из 6 ракет и 168 дронов сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 23 июля российские войска применили баллистическую ракету, корректируемые авиационные ракеты и ударные дроны разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 23 июля: что известно
В ночь на 23 июля (с 18:00 22 июля) российские войска атаковали Украину:
- 1 баллистической ракетой Искандер-М из временно оккупированного Крыма;
- 5 корректируемыми авиационными ракетами Х-59/ 69;
- 168 ударными дронами типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
Запуски дронов осуществлялись из районов Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка и Крыма.
Воздушное нападение во время ночной атаки на Украину отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 23 июля силы противовоздушной обороны сбили или приглушили на Севере, Юге и Востоке страны:
- 2 корректируемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 154 беспилотника разных типов.
В то же время зафиксировали попадание одной баллистической ракеты, трех корректируемых авиационных ракет и семи ударных БпЛА в девяти местах.
Еще в четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.
По состоянию на утро атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.