Во время ночной атаки на Украину 23 июля российские войска применили баллистическую ракету, корректируемые авиационные ракеты и ударные дроны разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 23 июля: что известно

В ночь на 23 июля (с 18:00 22 июля) российские войска атаковали Украину:

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1 баллистической ракетой Искандер-М из временно оккупированного Крыма;

5 корректируемыми авиационными ракетами Х-59/ 69;

168 ударными дронами типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Запуски дронов осуществлялись из районов Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка и Крыма.

Воздушное нападение во время ночной атаки на Украину отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 23 июля силы противовоздушной обороны сбили или приглушили на Севере, Юге и Востоке страны:

2 корректируемые авиационные ракеты Х-59/69;

154 беспилотника разных типов.

В то же время зафиксировали попадание одной баллистической ракеты, трех корректируемых авиационных ракет и семи ударных БпЛА в девяти местах.

Еще в четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

По состоянию на утро атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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