Вечером 22 июля произошел взрыв в Киеве у станции метро Бориспольская. На месте правоохранители обнаружили разорванные части боеприпаса.

Об этом Общественному сообщили в пресс-службе киевской полиции.

Взрыв в Киеве возле метро Бориспольская: что известно

Вечером 22 июля в полицию поступило сообщение о взрыве в Киеве у станции метро Бориспольская.

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На место прибыли взрывотехники полиции, которые осмотрели территорию и изъяли остатки боеприпаса.

— Взрывотехники полиции, прибывшие на место происшествия, изъяли разорванные части боеприпаса. Пострадавших нет, — сообщила пресс-секретарь полиции Киева Мирослава Попова.

По предварительным данным, взорвалась граната.

По словам Мирославы Поповой, дальнейшим расследованием обстоятельств взрыва займется Служба безопасности Украины.

Других подробностей о происхождении боеприпаса или обстоятельствах его взрыва правоохранители пока не сообщают.

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