Взрыв в Киеве: возле станции метро Бориспольская разорвался боеприпас
Вечером 22 июля произошел взрыв в Киеве у станции метро Бориспольская. На месте правоохранители обнаружили разорванные части боеприпаса.
Об этом Общественному сообщили в пресс-службе киевской полиции.
Взрыв в Киеве возле метро Бориспольская: что известно
Вечером 22 июля в полицию поступило сообщение о взрыве в Киеве у станции метро Бориспольская.
На место прибыли взрывотехники полиции, которые осмотрели территорию и изъяли остатки боеприпаса.
— Взрывотехники полиции, прибывшие на место происшествия, изъяли разорванные части боеприпаса. Пострадавших нет, — сообщила пресс-секретарь полиции Киева Мирослава Попова.
По предварительным данным, взорвалась граната.
По словам Мирославы Поповой, дальнейшим расследованием обстоятельств взрыва займется Служба безопасности Украины.
Других подробностей о происхождении боеприпаса или обстоятельствах его взрыва правоохранители пока не сообщают.