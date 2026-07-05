Взрыв гранаты в Подольском районе Одесской области произошел 5 июля во время проверки документов у мужчины, нарушившего правила дорожного движения.

Через мгновение раздался взрыв, в результате которого есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Взрыв гранаты в Подольском районе Одесской области: что известно

По предварительным данным, экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил водителя мопеда за нарушение Правил дорожного движения.

Во время проверки документов правоохранители установили, что 52-летний мужчина находится в статусе самовольного оставления воинской части (СОЧ).

После этого мужчина достал гранату и начал угрожать её применением. Через мгновение раздался взрыв.

В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, после чего ему будет дана соответствующая правовая квалификация.

Напомним, что 3 июля во Львове на улице Зеленой водитель троллейбуса заметил на проезжей части предмет, похожий на гранату, и эвакуировал пассажиров.

На место прибыли правоохранители и взрывотехники, которые изъяли находку. Впоследствии специалисты установили, что предмет не был боевой гранатой, а оказался пиротехническим изделием.

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