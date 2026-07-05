В Одесской области мужчина в статусе СЗЧ угрожал полицейским гранатой: есть раненые
- В Одесской области мужчина, находящийся в статусе СЗЧ, взорвал гранату во время общения с полицейскими.
- Инцидент произошел после остановки мопедиста за нарушение ПДД.
Взрыв гранаты в Подольском районе Одесской области произошел 5 июля во время проверки документов у мужчины, нарушившего правила дорожного движения.
Через мгновение раздался взрыв, в результате которого есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Взрыв гранаты в Подольском районе Одесской области: что известно
По предварительным данным, экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил водителя мопеда за нарушение Правил дорожного движения.
Во время проверки документов правоохранители установили, что 52-летний мужчина находится в статусе самовольного оставления воинской части (СОЧ).
После этого мужчина достал гранату и начал угрожать её применением. Через мгновение раздался взрыв.
В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, после чего ему будет дана соответствующая правовая квалификация.
Напомним, что 3 июля во Львове на улице Зеленой водитель троллейбуса заметил на проезжей части предмет, похожий на гранату, и эвакуировал пассажиров.
На место прибыли правоохранители и взрывотехники, которые изъяли находку. Впоследствии специалисты установили, что предмет не был боевой гранатой, а оказался пиротехническим изделием.