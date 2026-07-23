Взрывы в Павлограде: атаковано предприятие пищевой промышленности, есть погибшие и раненые
Три человека погибли, по меньшей мере десять получили ранения во время взрывов в Павлограде Днепропетровской области 23 июля, которые стали следствием ударов корректируемых авиабомб (КАБов).
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Павлограде 23 июля: что известно
По словам главы ОВА, в результате взрывов в Павлограде пострадало предприятие пищевой промышленности. На месте вспыхнул пожар.
Сейчас на месте работают соответствующие службы.
Известно, что трое человек погибли, еще 19 получили ранения. Среди пострадавших — 2-летняя девочка.
Все раненые находятся в больнице. Врачи проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 23 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии.
По данным областной военной администрации, под ударами оказались Днепровский, Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.
В частности, в Солонянской общине Днепровского района случился пожар. В Никопольском районе повреждены автозаправочная станция, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.
В Синельниковском районе из-за обстрела пострадал частный дом, а в Зеленодольской общине Криворожского района повреждены жилой дом и автомобиль.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА