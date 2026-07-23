Взрывы в Золочеве Харьковской области произошли в результате атаки российского дрона днем 22 июля.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Золочеве 23 июля: что известно

По словам главы Харьковской ОВА, дрон попал в частный двор. В результате взрывов в Золочеве сегодня, 23 июля, был поврежден автомобиль, который находился на территории частного домовладения.

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Известно, что в результате взрывов в Золочеве сегодня пострадали 66-летняя женщина и 16-летний подросток. У них диагностировали острую реакцию на стресс.

Медики оказали им помощь на месте.

Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

Накануне российские войска также атаковали Золочев в Харьковской области.

В результате вражеского обстрела тогда пострадали 58-летний мужчина и 12-летняя девочка, которые получили осколочные ранения. Обоих госпитализировали, медики оказали им необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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