Взрывы в Золочеве: дрон попал во двор дома, среди пострадавших — ребенок
Взрывы в Золочеве Харьковской области произошли в результате атаки российского дрона днем 22 июля.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Золочеве 23 июля: что известно
По словам главы Харьковской ОВА, дрон попал в частный двор. В результате взрывов в Золочеве сегодня, 23 июля, был поврежден автомобиль, который находился на территории частного домовладения.
Известно, что в результате взрывов в Золочеве сегодня пострадали 66-летняя женщина и 16-летний подросток. У них диагностировали острую реакцию на стресс.
Медики оказали им помощь на месте.
Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.
Накануне российские войска также атаковали Золочев в Харьковской области.
В результате вражеского обстрела тогда пострадали 58-летний мужчина и 12-летняя девочка, которые получили осколочные ранения. Обоих госпитализировали, медики оказали им необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.