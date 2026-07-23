Вибухи в Золочеві Харківської області пролунали унаслідок атаки російського безпілотника удень 23 липня.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Золочеві 23 липня: що відомо

За словами очільника Харківської ОВА, дрон влучив у приватне подвір’я. Внаслідок вибухів у Золочеві сьогодні, 23 липня, пошкоджено автомобіль, який перебував на території приватного домоволодіння.

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Відомо, що унаслідок вибухів у Золочеві сьогодні постраждали 66-річна жінка та 16-річна дитина. Вони зазнали гострої реакції на стрес.

Медики надали їм допомогу на місці.

Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.

Напередодні російські війська також атакували Золочів на Харківщині.

Внаслідок ворожого обстрілу тоді постраждали 58-річний чоловік і 12-річна дівчинка, які зазнали вибухових поранень. Обох госпіталізували, медики надали їм необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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