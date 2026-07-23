Взрывы в Запорожье: РФ атаковала город 5 КАБами, выросло количество пострадавших
Российские войска атаковали город Запорожье днем в четверг, 23 июля. В результате обстрела в Запорожье есть пострадавшие люди.
Обновлено в 18:20. Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области: последствия 23 июля
По информации ОВА, в результате удара российских войск по областному центру пострадали 18 человек.
Федоров рассказал, что армия РФ атаковала жилые районы и промышленную зону в Запорожье.
Вскоре руководитель ОВА уточнил, что войска РФ нанесли удар по многоэтажному жилому дому.
В ОВА рассказали, что Россия применила пять управляемых авиационных бомб в конце рабочего дня.
Кроме жилых домов, повреждено частное медицинское учреждение.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 611-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.