У ніч проти 24 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники.

Про наслідки атаки повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська обласна прокуратура.

Атака на Одеську область 24 липня: що відомо

За словами Кіпера, основного удару зазнав житловий сектор.

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Внаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного будинку, зруйновано приватний будинок, також руйнувань зазнали ще вісім приватних домоволодінь, фасад і скління двоповерхового будинку, а також шість легкових автомобілів.

Крім того, пошкоджено територію одного з промислових підприємств. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих та значних руйнувань.

Пожежі, що виникли після атаки на Одеську область 24 липня, оперативно ліквідували рятувальники.

За даними прокуратури, унаслідок російської атаки на Одеську область сьогодні постраждали 40-річна жінка та 4-річний хлопчик. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація попередньо не знадобилася.

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці документують наслідки російської атаки на Одеську область 24 липня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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