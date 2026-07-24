Во время ночной атаки на Украину 24 июля российские войска применили управляемые авиационные ракеты и ударные дроны разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 24 июля: что известно

Запуски дронов осуществлялись из районов Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированной части Донецкой области и Крыма.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Оккупанты применили:

пять управляемых авиационных ракет Х-59/69;

180 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дроны-имитаторы типа Пародия.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских беспилотников разных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировали попадание одной управляемой авиационной ракеты и 14 ударных БпЛА в девяти местах.

Еще в восьми местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

По состоянию на утро атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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