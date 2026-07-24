Ночная атака на Украину 24 июля: РФ запустила пять авиационных ракет и 180 дронов
Во время ночной атаки на Украину 24 июля российские войска применили управляемые авиационные ракеты и ударные дроны разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 24 июля: что известно
Запуски дронов осуществлялись из районов Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированной части Донецкой области и Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Оккупанты применили:
- пять управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 180 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дроны-имитаторы типа Пародия.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских беспилотников разных типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировали попадание одной управляемой авиационной ракеты и 14 ударных БпЛА в девяти местах.
Еще в восьми местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.
По состоянию на утро атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.