В ночь на 24 июля российские войска атаковали Одесскую область ракетами и ударными дронами.

В то же время беспилотники атаковали несколько объектов в России и на временно оккупированных территориях. В Кирове под удар попал завод Авитек, который производит компоненты для российских ракет и комплексов Тор.

О пожарах и остановке работы также сообщали на логистических объектах Wildberries в Симферополе и недалеко от Санкт-Петербурга.

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Среди других событий — предложение Польши наладить совместное с США и Украиной производство ракет для Patriot, подготовка нового законопроекта о санкциях в Сенате США и возможная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

О главных событиях ночи и утра 24 июля — читай дальше.

Атака на Одесскую область

В ночь на 24 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Одесскую область, применив ракеты и ударные беспилотники.

Основной удар пришелся на жилой сектор. В результате попаданий повреждена крыша многоквартирного дома, разрушен один частный дом и повреждены еще восемь домовладений.

Также были повреждены фасад и окна двухэтажного здания, а шесть легковых машин оказались разбиты.

Под ударом оказалась и территория одного из промышленных предприятий. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших и значительных разрушений.

В результате атаки пострадали 40-летняя женщина и четырехлетний мальчик. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация пока не потребовалась.

Пожары, которые возникли после попаданий, потушили спасатели.

Удар по заводу Авитек в Кирове

Утром 24 июля взрывы раздались в российском Кирове. По данным OSINT-аналитиков, под удар попало Вятское машиностроительное предприятие Авитек.

После атаки на территории завода разгорелся масштабный пожар. Очевидцы публиковали кадры густого черного дыма над предприятием.

Авитек входит в российский оборонно-промышленный комплекс. Завод производит зенитные управляемые ракеты, ракеты-мишени, комплектующие для авиации, катапультные кресла, грузоподъемные системы и другое военное оборудование.

Предприятие также участвует в производстве зенитных ракетных комплексов Тор и имеет полный цикл изготовления продукции — от обработки металла до сборки и испытаний.

Информация о масштабах повреждений и возможной остановке производства уточняется.

Атаки на логистические центры Wildberries

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали как минимум три логистических объекта Wildberries — в оккупированном Симферополе, Новосаратовке Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

В Симферополе после атаки сообщали о масштабном пожаре на территории сортировочного центра. Компания подтвердила эвакуацию сотрудников, но не раскрыла информацию о возможных повреждениях.

Еще один крупный пожар возник на складе Wildberries в селе Новосаратовка недалеко от Санкт-Петербурга. Объект находится в большом логистическом парке Уткина Заводь, где работают и другие компании.

Кроме того, Wildberries временно приостановила работу логистического комплекса Шушары в Санкт-Петербурге. Этот хаб обслуживает город, Ленинградскую область и другие регионы северо-запада России.

Польша предложила совместное производство ракет Patriot

Польша предложила Соединенным Штатам наладить совместное с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Речь идет о трехстороннем формате сотрудничества между США, Украиной и Польшей. Производственные мощности предлагают разместить на польской территории из соображений безопасности.

По словам заместительницы министра национальной обороны Польши Магдалены Собковяк-Чарнецкой, это предложение выдвинули во время переговоров в Пентагоне и Госдепартаменте США.

Варшава также хочет создать в Польше региональный сервисный центр для обслуживания систем Patriot.

Кроме того, стороны обсудили увеличение американского военного присутствия в Польше и новую кредитную линию на $4 млрд для закупки вооружения в США.

Сенат США готовит новые санкции против России

Сенат США может уже на следующей неделе рассмотреть двухпартийный законопроект о новых санкциях против России.

У документа более 60 соавторов, и после доработки он получил поддержку части демократов и республиканцев.

Максимальный размер предлагаемых вторичных пошлин снизили с 500% до 100%. Их смогут применять к ограниченному числу стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией.

По требованию президента США Дональда Трампа в законопроект также добавили положение о продлении санкций против Ирана.

Окончательную дату голосования ещё должны согласовать лидеры обеих партий в Сенате.

Возможная встреча Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский может на следующей неделе посетить США и встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

По данным СМИ, поездка может состояться 28 июля. Зеленский планирует принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Подготовка к встрече с Трампом идет, но ее формат пока не определён. Рассматривают несколько вариантов — короткие переговоры во время церемонии, частную беседу или отдельный визит в Белый дом.

Официально Офис президента Украины и Белый дом эту информацию пока не комментировали.

Украина готовит 22-й пакет санкций против РФ

Украина уже приступила к подготовке предложений к 22-му пакету санкций против России.

В него планируют включить материалы и доказательства причастности российских чиновников и структур к похищению украинских детей.

Отдельные ограничения могут ввести против тех, кто будет участвовать в организации российских выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Новый пакет также должен включать обширный финансовый блок, ограничения против российского военно-промышленного комплекса и меры по прекращению поставок западных компонентов в РФ.

Кроме того, Украина предлагает запретить въезд в ЕС российским военным, участвовавшим в войне против Украины. Ожидается, что работа над пакетом продлится до конца октября.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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