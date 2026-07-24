События на утро 24 июля: атака на Одесскую область, удары по заводу РФ и складам Wildberries
В ночь на 24 июля российские войска атаковали Одесскую область ракетами и ударными дронами.
В то же время беспилотники атаковали несколько объектов в России и на временно оккупированных территориях. В Кирове под удар попал завод Авитек, который производит компоненты для российских ракет и комплексов Тор.
О пожарах и остановке работы также сообщали на логистических объектах Wildberries в Симферополе и недалеко от Санкт-Петербурга.
Среди других событий — предложение Польши наладить совместное с США и Украиной производство ракет для Patriot, подготовка нового законопроекта о санкциях в Сенате США и возможная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
О главных событиях ночи и утра 24 июля — читай дальше.
- Атака на Одесскую область
- Удар по заводу Авитек в Кирове
- Атаки на логистические центры Wildberries
- Польша предложила совместное производство ракет Patriot
- Сенат США готовит новые санкции против России
- Возможная встреча Зеленского и Трампа
- Украина работает над 22-м пакетом санкций против РФ
Атака на Одесскую область
В ночь на 24 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Одесскую область, применив ракеты и ударные беспилотники.
Основной удар пришелся на жилой сектор. В результате попаданий повреждена крыша многоквартирного дома, разрушен один частный дом и повреждены еще восемь домовладений.
Также были повреждены фасад и окна двухэтажного здания, а шесть легковых машин оказались разбиты.
Под ударом оказалась и территория одного из промышленных предприятий. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших и значительных разрушений.
В результате атаки пострадали 40-летняя женщина и четырехлетний мальчик. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация пока не потребовалась.
Пожары, которые возникли после попаданий, потушили спасатели.
Удар по заводу Авитек в Кирове
Утром 24 июля взрывы раздались в российском Кирове. По данным OSINT-аналитиков, под удар попало Вятское машиностроительное предприятие Авитек.
После атаки на территории завода разгорелся масштабный пожар. Очевидцы публиковали кадры густого черного дыма над предприятием.
Авитек входит в российский оборонно-промышленный комплекс. Завод производит зенитные управляемые ракеты, ракеты-мишени, комплектующие для авиации, катапультные кресла, грузоподъемные системы и другое военное оборудование.
Предприятие также участвует в производстве зенитных ракетных комплексов Тор и имеет полный цикл изготовления продукции — от обработки металла до сборки и испытаний.
Информация о масштабах повреждений и возможной остановке производства уточняется.
Атаки на логистические центры Wildberries
В ночь на 24 июля беспилотники атаковали как минимум три логистических объекта Wildberries — в оккупированном Симферополе, Новосаратовке Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
В Симферополе после атаки сообщали о масштабном пожаре на территории сортировочного центра. Компания подтвердила эвакуацию сотрудников, но не раскрыла информацию о возможных повреждениях.
Еще один крупный пожар возник на складе Wildberries в селе Новосаратовка недалеко от Санкт-Петербурга. Объект находится в большом логистическом парке Уткина Заводь, где работают и другие компании.
Кроме того, Wildberries временно приостановила работу логистического комплекса Шушары в Санкт-Петербурге. Этот хаб обслуживает город, Ленинградскую область и другие регионы северо-запада России.
Польша предложила совместное производство ракет Patriot
Польша предложила Соединенным Штатам наладить совместное с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Речь идет о трехстороннем формате сотрудничества между США, Украиной и Польшей. Производственные мощности предлагают разместить на польской территории из соображений безопасности.
По словам заместительницы министра национальной обороны Польши Магдалены Собковяк-Чарнецкой, это предложение выдвинули во время переговоров в Пентагоне и Госдепартаменте США.
Варшава также хочет создать в Польше региональный сервисный центр для обслуживания систем Patriot.
Кроме того, стороны обсудили увеличение американского военного присутствия в Польше и новую кредитную линию на $4 млрд для закупки вооружения в США.
Сенат США готовит новые санкции против России
Сенат США может уже на следующей неделе рассмотреть двухпартийный законопроект о новых санкциях против России.
У документа более 60 соавторов, и после доработки он получил поддержку части демократов и республиканцев.
Максимальный размер предлагаемых вторичных пошлин снизили с 500% до 100%. Их смогут применять к ограниченному числу стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией.
По требованию президента США Дональда Трампа в законопроект также добавили положение о продлении санкций против Ирана.
Окончательную дату голосования ещё должны согласовать лидеры обеих партий в Сенате.
Возможная встреча Зеленского и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский может на следующей неделе посетить США и встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.
По данным СМИ, поездка может состояться 28 июля. Зеленский планирует принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.
Подготовка к встрече с Трампом идет, но ее формат пока не определён. Рассматривают несколько вариантов — короткие переговоры во время церемонии, частную беседу или отдельный визит в Белый дом.
Официально Офис президента Украины и Белый дом эту информацию пока не комментировали.
Украина готовит 22-й пакет санкций против РФ
Украина уже приступила к подготовке предложений к 22-му пакету санкций против России.
В него планируют включить материалы и доказательства причастности российских чиновников и структур к похищению украинских детей.
Отдельные ограничения могут ввести против тех, кто будет участвовать в организации российских выборов на временно оккупированных территориях Украины.
Новый пакет также должен включать обширный финансовый блок, ограничения против российского военно-промышленного комплекса и меры по прекращению поставок западных компонентов в РФ.
Кроме того, Украина предлагает запретить въезд в ЕС российским военным, участвовавшим в войне против Украины. Ожидается, что работа над пакетом продлится до конца октября.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.