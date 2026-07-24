Мощные взрывы в Киеве прогремели днем 24 июля во время воздушной тревоги.

О взрывах сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 24 июля: что известно

Около 11:25 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия с севера.

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Через несколько минут военные предупредили о нескольких скоростных воздушных целях, которые двигались в сторону Киева, после чего объявили о ракетной опасности для столицы.

Вскоре в Киеве раздались взрывы.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

На момент публикации официальной информации о попаданиях, разрушениях или пострадавших нет.

Власти призывают жителей Киева оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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