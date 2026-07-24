Взрывы в Киеве: столицу атаковали баллистические ракеты
Мощные взрывы в Киеве прогремели днем 24 июля во время воздушной тревоги.
О взрывах сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 24 июля: что известно
Около 11:25 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия с севера.
Через несколько минут военные предупредили о нескольких скоростных воздушных целях, которые двигались в сторону Киева, после чего объявили о ракетной опасности для столицы.
Вскоре в Киеве раздались взрывы.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны, и призвал жителей оставаться в укрытиях.
На момент публикации официальной информации о попаданиях, разрушениях или пострадавших нет.
Власти призывают жителей Киева оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.