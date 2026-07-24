Сегодня, 24 июля, около 11:30 в Одессе прогремел взрыв — враг атаковал город.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрыв в Одессе сегодня, 24 июля: что известно

По словам Олега Кипера, под вражеский удар попала гражданская инфраструктура.

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В результате взрыва поврежден мебельный магазин. По предварительным данным, один человек пострадал.

Ночью 24 июля Россия нанесла удар по Одесской области с помощью дронов и ракет. Основной удар пришелся на жилой сектор. Повреждена крыша многоквартирного дома, разрушен частный дом; также зафиксировано разрушение еще восьми частных домовладений и повреждение шести легковых автомобилей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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