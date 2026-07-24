Сьогодні, 24 липня, близько 11:30 пролунав вибух в Одесі — ворог атакував місто.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибух в Одесі сьогодні, 24 липня: що відомо

За словами Олега Кіпера, під ворожий удар потрапила цивільна інфраструктура.

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Вибухом пошкоджено меблевий магазин. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Вночі 24 липня Росія дронами та ракетами атакувала Одещину. Основного удару зазнав житловий сектор. Пошкоджено дах багатоквартирного будинку, зруйновано приватний будинок, також зафіксовано руйнування ще восьми приватних домоволодінь та пошкодження шести легкових автомобілів.

Пошкоджено й територію одного з промислових підприємств.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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