В ночь на субботу, 25 июля, российские оккупанты совершили атаку на Сумы, применив ударные дроны. В результате удара погибли работники Новой почты.

О последствиях сообщили начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, руководитель Сумской ОВА Олег Григоров и ГСЧС Украины.

Ночная атака на Сумы 25 июля: последствия

Во время атаки на Сумы враг нанес удар реактивным беспилотником по территории почтового отделения в Заречном районе города, вспыхнул пожар.

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В результате этого удара погибли три человека.

Пострадали два человека: мужчины 29 и 33 лет с травмами легкой и средней тяжести.

Кроме того, враг нанес удар по автозаправочной станции в Ковпаковском районе, после чего там вспыхнул пожар. Также зафиксировано попадание в крышу одного из супермаркетов.

По состоянию на утро количество погибших в результате ночной массированной атаки на Сумы возросло до трех человек.

Руководитель Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что погибшие были водителями Новой почты. В эпицентре удара обнаружили тела двух погибших. Третьего мужчину с крайне тяжелыми ранениями эвакуировали полицейские, однако по дороге в больницу он скончался.

Погибшим работникам Новой почты было 43, 48 и 53 года.

– Россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где находились и работали люди, – подчеркнул Григоров.

Из-за угрозы повторных ударов сотрудники ГСЧС были вынуждены неоднократно приостанавливать спасательные работы и переходить в безопасные места.

Атака на Сумы сегодня, 25 июля: реакция Новой почты

В пресс-службе Новой почты уточнили, что враг ударил по территории автодвора сортировочного терминала Новой почты.

В результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании. Сотрудники терминала не пострадали.

Среди водителей также есть раненые, их состояние стабильное, жизни этих людей ничего не угрожает.

В компании пообещали компенсировать клиентам объявленную ценность отправлений, уничтоженных во время атаки.

Тем временем, Новая почта задействовала резервные сортировочные хабы и логистические маршруты, чтобы сократить возможные задержки в доставке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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