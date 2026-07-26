В воскресенье, 26 июля, отмечается День парашютиста, День эсперанто, День работников торговли в Украине, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, День холистической терапии, Международный день осведомленности о болезни Гоше, Международный день сохранения мангровых экосистем, Всемирный день тофу, а также — День дяди и тети.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Ермолая. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 26 июля 2026 года

В церковном календаре 26 июля — день памяти святого мученика Ермолая. Он был пресвитером и обращал язычников в христианскую веру.

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Он обратил в христианство святого Пантелеймона, который впоследствии стал известным врачом и мучеником. За свою веру Ермолай был схвачен и казнен в Никомедии в 305 году.

Кто празднует день ангела 26 июля 2026 года

Именины 26 июля отмечают обладатели имен Игнат, Сергей и Федор. Не забудьте поздравить с праздником знакомых, которые носят одно из этих имен.

Что нельзя делать 26 июля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, лениться, проявлять равнодушие и жестокость. Запрещено выбрасывать хлеб — лучше отдать его животным.

Народные приметы не рекомендуют обсуждать с кем-то свою личную жизнь, иначе все пойдет наперекосяк.

Что можно делать сегодня

26 июля можно заниматься домашними делами, работать в поле и на огороде. В этот день наши предки начинали делать заготовки из яблок на зиму, также варили компоты, делали домашнее вино.

Сегодня стоит найти время для любимого хобби и отдыха. Также можно встретиться с друзьями и родными. 26 июля благоприятный день для приема гостей дома.

Народные приметы на 26 июля 2026 года

Возле водоемов прыгают лягушки — скоро будет дождь.

Слышно пение кукушки — к теплой осени.

Пожелтела липа — осень будет ранней.

Мухи стали очень назойливыми, кусаются — задождит.

Сильный дождь 26 июля — к плохому урожаю.

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