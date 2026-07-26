Какой праздник 26 июля 2026 года и почему не стоит обсуждать личную жизнь
В воскресенье, 26 июля, отмечается День парашютиста, День эсперанто, День работников торговли в Украине, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, День холистической терапии, Международный день осведомленности о болезни Гоше, Международный день сохранения мангровых экосистем, Всемирный день тофу, а также — День дяди и тети.
Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Ермолая. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 26 июля 2026 года
- Кто празднует день ангела 26 июля 2026 года
- Что нельзя делать 26 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 26 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 26 июля 2026 года
В церковном календаре 26 июля — день памяти святого мученика Ермолая. Он был пресвитером и обращал язычников в христианскую веру.
Он обратил в христианство святого Пантелеймона, который впоследствии стал известным врачом и мучеником. За свою веру Ермолай был схвачен и казнен в Никомедии в 305 году.
Кто празднует день ангела 26 июля 2026 года
Именины 26 июля отмечают обладатели имен Игнат, Сергей и Федор. Не забудьте поздравить с праздником знакомых, которые носят одно из этих имен.
Что нельзя делать 26 июля 2026 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, лениться, проявлять равнодушие и жестокость. Запрещено выбрасывать хлеб — лучше отдать его животным.
Народные приметы не рекомендуют обсуждать с кем-то свою личную жизнь, иначе все пойдет наперекосяк.
Что можно делать сегодня
26 июля можно заниматься домашними делами, работать в поле и на огороде. В этот день наши предки начинали делать заготовки из яблок на зиму, также варили компоты, делали домашнее вино.
Сегодня стоит найти время для любимого хобби и отдыха. Также можно встретиться с друзьями и родными. 26 июля благоприятный день для приема гостей дома.
Народные приметы на 26 июля 2026 года
- Возле водоемов прыгают лягушки — скоро будет дождь.
- Слышно пение кукушки — к теплой осени.
- Пожелтела липа — осень будет ранней.
- Мухи стали очень назойливыми, кусаются — задождит.
- Сильный дождь 26 июля — к плохому урожаю.