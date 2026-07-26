Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 26 июля: ликвидировано 1440 оккупантов и 70 артсистем
Потери РФ на 26 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 614-е сутки полномасштабной войны превысили 1,438 млн.
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Потери РФ на 26 июля 2026 года
- личного состава – около 1 438 990 (+1 440);
- танков – 12 217 (+9);
- боевых бронированных машин – 25 019 (+8);
- артиллерийских систем – 46 794 (+70);
- реактивных систем залпового огня – 1 969 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 518;
- самолетов – 439;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2 031 (+8);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 426 836;
- крылатых ракет – 4 944 (+1);
- кораблей (катеров) – 34;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 125 811 (+453);
- специальной техники – 4 465 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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