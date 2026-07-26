Потери РФ на 26 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 614-е сутки полномасштабной войны превысили 1,438 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 26 июля 2026 года

личного состава – около 1 438 990 (+1 440);

танков – 12 217 (+9);

боевых бронированных машин – 25 019 (+8);

артиллерийских систем – 46 794 (+70);

реактивных систем залпового огня – 1 969 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 518;

самолетов – 439;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2 031 (+8);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 426 836;

крылатых ракет – 4 944 (+1);

кораблей (катеров) – 34;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 125 811 (+453);

специальной техники – 4 465 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.