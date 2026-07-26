Потери РФ на 26 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 614-е сутки полномасштабной войны превысили 1,438 млн.

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Потери РФ на 26 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 438 990 (+1 440);
  • танков – 12 217 (+9);
  • боевых бронированных машин – 25 019 (+8);
  • артиллерийских систем – 46 794 (+70);
  • реактивных систем залпового огня – 1 969 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 518;
  • самолетов – 439;
  • вертолетов – 354;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 031 (+8);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 426 836;
  • крылатых ракет – 4 944 (+1);
  • кораблей (катеров) – 34;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 125 811 (+453);
  • специальной техники – 4 465 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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