Днем 25 июля прогремели взрывы в Запорожье. Российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами (КАБами).

Об этом сообщают руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров и полиция.

Взрывы в Запорожье 25 июля

Об угрозе применения управляемых авиабомб начальник Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил около 11:00. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.

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Войска РФ нанесли по городу три удара управляемыми авиационными бомбами.

По данным Национальной полиции, одна из управляемых авиабомб попала по территории промышленного предприятия. На местах ударов работают парамедики, следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, спасатели и другие экстренные службы.

Первоначально Иван Федоров сообщал о двух пострадавших, однако количество раненых росло по мере ликвидации последствий атаки. По состоянию на 12:25, по информации главы ОВА, ранения получили девять человек, среди них трое детей — 3, 5 и 7 лет. Одна женщина погибла.

В ГСЧС в 13:43 сообщили, что количество пострадавших возросло до 10 человек. Впоследствии Иван Федоров уточнил, что пострадавших уже 11 человек с взрывными травмами доставили в медучреждения области.

Полицейские документируют очередное военное преступление России и продолжают работать на местах российских ударов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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