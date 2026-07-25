Ночью российские ударные дроны атаковали Запорожье. Пострадал мужчина.

Об этом сообщили в ГСЧС и руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 25 июля: что известно

В результате вражеской атаки загорелись двухэтажный торговый объект, магазины и павильоны на общей площади 900 кв. м. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома. Ранения получил 63-летний мужчина. Пострадавшему предоставляется вся необходимая помощь.

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Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов, спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар.

По информации Ивана Федорова, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1067 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. Враг нанес 25 авиационных ударов по Запорожью, Беленькому, Таврийском, Барвиновке, Зорнице, Широкому, Блакитному, Тимошевке, Веселянке, Сорочино, Преображенке, Червоному Яру, Червоной Кринице, Никольскому, Вольнянце, Речном и Свободе.

18 июля враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.По последним данным, ранения получили пять человек, в том числе двое детей: 14-летний мальчик и 17-летняя девушка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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