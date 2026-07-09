В больнице скончался военнообязанный, выпавший 8 июля из окна третьего этажа здания Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом Суспільному сообщил директор Ужгородской городской многопрофильной клинической больницы Олег Голуб.

Смерть в Ужгородском ТЦК

По его словам, мужчина скончался 9 июля около 07:00. В медицинское учреждение его доставили накануне после падения с многочисленными переломами и другими тяжелыми травмами. Состояние потерпевшего было критическим, он находился без сознания.

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Ранее представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков по поручению омбудсмена Дмитрия Лубинца совершил мониторинговый визит в Ужгородский районный РТЦК и СП. В ходе проверки опросили военнообязанных и работников ТЦК, отобрали письменные объяснения и пересмотрели записи камер видеонаблюдения.

По информации представительства омбудсмена, мужчина имел статус ограниченно годного для военной службы. 6 июля его доставили в ТЦК сотрудники полиции, после чего призвали на военную службу и определили в одно из подразделений Национальной гвардии Украины в Закарпатье. В момент инцидента он находился на сборном пункте и ожидал отправления к месту службы.

После смерти мужчины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Правоохранители назначили необходимые судебные экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отдельная проверка по факту инцидента также проводится Военной службой правопорядка. Ситуация находится на контроле уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

В июне в Хмельницкой области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе возле районного ТЦК и СП в Летичеве.

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