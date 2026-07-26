У Миргороді хлопчик, якому скоро виповниться два роки, випав із вікна квартири на п’ятому поверсі після того, як обперся на москітну сітку. Дитину госпіталізували, тяжких травм вдалося уникнути.

Про це 26 липня повідомили в поліції Полтавської області.

У Миргороді хлопчик випав з вікна

Інцидент стався 25 липня близько 11:30 у центральній частині Миргорода. Про падіння дитини правоохоронцям повідомив лікар екстреної медичної допомоги.

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За попередньою інформацією, майже дворічний хлопчик грався на підвіконні, після чого обперся на москітну сітку. Конструкція не витримала навантаження, через що дитина випала з вікна квартири, розташованої на п’ятому поверсі.

Хлопчик вижив. Його доставили до медичного закладу, де він перебуває під наглядом лікарів. За попередніми даними, тяжких травм дитина не отримала.

Наразі поліція проводить перевірку та встановлює всі обставини події. Це вже третій подібний випадок на Полтавщині за останній час.

Нагадаємо, 23 липня одинадцятирічний хлопчик випав із шостого поверху багатоквартирного житлового будинку в Шевченківському районі Полтави. Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення.

24 липня восьмирічний хлопчик травмувався через падіння з четвертого поверху багатоквартирного житлового будинку в Шевченківському районі Полтави. Медики госпіталізували його до лікарні.

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