Россия обстреляла пассажирский автобус в Славянске: две женщины ранены
В результате российской атаки на пассажирский автобус в Славянске Донецкой области ранения получили две женщины.
Об этом сообщила Славянская городская военная администрация.
Атака на пассажирский автобус в Славянске 27 июля: что известно
По данным МВА, попадание произошло около 09:20 в микрорайоне Черевковка. Под российский удар попал пассажирский автобус.
В данный момент известно, что ранения получили две женщины, которые находились в салоне автобуса. Обе пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.
На месте удара работают соответствующие службы.
Правоохранители и спасатели фиксируют последствия российской атаки на пассажирский автобус в Славянске 27 июля.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Славянская ГВА