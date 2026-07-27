В результате российской атаки на пассажирский автобус в Славянске Донецкой области ранения получили две женщины.

Об этом сообщила Славянская городская военная администрация.

Атака на пассажирский автобус в Славянске 27 июля: что известно

По данным МВА, попадание произошло около 09:20 в микрорайоне Черевковка. Под российский удар попал пассажирский автобус.

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В данный момент известно, что ранения получили две женщины, которые находились в салоне автобуса. Обе пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

На месте удара работают соответствующие службы.

Правоохранители и спасатели фиксируют последствия российской атаки на пассажирский автобус в Славянске 27 июля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Славянская ГВА

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