Вранці 28 липня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на маршрутний автобус у Херсоні.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Атака на маршрутку в Херсоні 28 липня: що відомо

За словами Шанька, близько 06:10 28 липня окупанти завдали удару безпілотником по маршрутному автобусу в Дніпровському районі Херсона.

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Унаслідок атаки на маршрутку в Херсоні 28 липня постраждала 62-річна жінка, яка проходила поруч із місцем вибуху.

Вона дістала вибухову травму та осколкове поранення лівого плеча.

Бригада екстреної медичної допомоги надала потерпілій допомогу на місці.

Відомо, що водій та пасажири маршрутного автобуса не постраждали. У транспортному засобі вибито лобове скло.

Інформація про інші наслідки атаки на маршрутку в Херсоні 28 липня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 616-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ярослав Шанько

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