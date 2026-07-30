Взрывы в Киевской области: повреждены дома, среди пострадавших — ребенок
Взрывы в Скибине Броварского района Киевской области прогремели ночью 30 июля во время массированной российской атаки.
Об этом сообщили временно исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Руслан Олейник и ГСЧС Украины.
Взрывы в Скибине 30 июля: что известно
По данным ГСЧС, в результате взрывов в селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом.
Также повреждены два соседних дома.
Во время аварийно-спасательных работ спасатели извлекли троих пострадавших из-под завалов и передали их медикам.
По словам Руслана Олейника, в общей сложности в результате ночных взрывов в Броварском районе Киевской области пострадали пять человек, среди которых несовершеннолетний и две женщины.
Троих пострадавших госпитализировали в местную больницу, еще двум медики оказали помощь на месте.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Сейчас на месте продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Ликвидация последствий взрывов в Скибине 30 июля продолжается.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.