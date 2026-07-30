Вибухи у Скибині Броварського району на Київщині пролунали вночі 30 липня під час масованої російської атаки.

Про це повідомили тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської ОВА Руслан Олійник та ДСНС України.

Вибухи у Скибині 30 липня: що відомо

За даними ДСНС, унаслідок вибухів у селі Скибин Броварського району частково зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок.

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Також пошкоджено два сусідні будинки.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували трьох постраждалих з-під завалів та передали їх медикам.

За словами Руслана Олійника, загалом унаслідок нічних вибухів у Броварському районі Київщини постраждали п’ятеро людей, серед яких неповнолітній та двоє жінок.

Трьох потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні, ще двом медики надали допомогу на місці.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Ліквідація наслідків вибухів у Скибині 30 липня триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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