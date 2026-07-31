Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по теплових електроцентралях та електропідстанціях, що живлять Київський та Житомирський регіони.

Затримано коригувальника ударів по ТЕЦ Києва та Житомирщини

За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, зловмисником виявився працівник підприємства з обробки граніту в Житомирській області, якого ворог вербував через пропозиції “швидкого заробітку” в Telegram-каналах.

Під виглядом робочих поїздок фігурант їздив Київщиною та Житомирщиною, де відстежував наслідки попередніх обстрілів та фіксував розташування ТЕЦ і підстанцій. Також зловмисник розвідував локації оперативних аеродромів, військових полігонів, а також місця найбільшого зосередження українських військових і техніки на півночі України.

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Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії агента, вжили заходів для убезпечення військових та енергетичних об’єктів і затримали зловмисника безпосередньо на робочому місці. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворожою спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по трасі Полтава — Харків. Зрадником виявився працівник однієї з відомих торгівельних мереж у Полтаві.

Джерело : СБУ

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