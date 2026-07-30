Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала очередного агента ФСБ РФ, корректировавшего воздушные атаки по Харьковской области.

Предателем оказался работник одной из известных торговых сетей в Полтаве.

СБУ задержала корректировщика ударов по трассе Полтава — Харьков

По данным расследования, 30-летний полтавчанин попал в поле зрения российских спецслужб, ища “легкого заработка” в Telegram-каналах.

Сейчас смотрят

После вербовки он получил четкую инструкцию от куратора из ФСБ: в нерабочее время фигурант садился на рейсовый автобус и ехал в сторону Харьковщины. Из окна транспорта он отслеживал маршруты передвижения и пункты базирования сил обороны, а также фиксировал последствия предварительных обстрелов вдоль автомагистрали Полтава — Харьков.

Обнаруженные объекты он фотографировал на телефон и обозначал их на Google-картах для подготовки новой серии ракетно-бомбовых ударов РФ.

Предатель постоянно менял никнеймы и аккаунты в мессенджерах и регулярно удалял переписку после каждого сеанса связи.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили замысел врага, приняли меры для обеспечения локаций украинских военных и задержали агента по месту жительства в Полтаве. Во время обыска у него изъяли компьютер и смартфон с доказательствами преступной деятельности.

Следователи сообщают, что фигуранту объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее контрразведка СБУ разоблачила в Донецкой области информатора ГРУ. Завербованный врагом таксист из Краматорска собирал координаты для воздушных ударов по прифронтовому городу и его окрестностям.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.