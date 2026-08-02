Атака на терминал Новой почты под Харьковом: загорелись грузовики и контейнеры, есть погибший
Сотрудник компании-перевозчика погиб в результате атаки на терминал Новой почты под Харьковом сегодня, 2 августа.
Обновлено в 15:11. Информацию об этом подтвердили в логистической компании.
Атака на терминал Новой почты под Харьковом: что известно
Атака на терминал Новой почты под Харьковом произошла сегодня, 2 августа.
В результате двух попаданий вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала.
Через полтора часа спасателям удалось локализовать пожар.
Тогда же стало известно, что атака на терминал Новой почты под Харьковом унесла жизнь одного человека.
Как отметили в компании, при обстреле погиб сотрудник компании-перевозчика.
— Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника. Мы на постоянной связи с семьей и оказываем всю необходимую помощь и поддержку, — отметили в Новой почте.
После атаки на терминал Новой почты уже перестроена логистика. Дополнительную информацию об отправке, отмечают в Новой почте, можно найти в треккинге в приложении.
Правоохранители, медики и пожарные тем временем обследуют территорию для выявления возможных пострадавших.
Ликвидация последствий удара продолжается.
Напомним, что в результате взрывов в Харькове сегодня ночью и утром под ударами находился Киевский, Индустриальный, Салтовский и Новобаварский районы.
В Киевском районе поврежден автомобиль.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Синегубов, Новая почта
Фото: Нова почта