Сотрудник компании-перевозчика погиб в результате атаки на терминал Новой почты под Харьковом сегодня, 2 августа.

Обновлено в 15:11. Информацию об этом подтвердили в логистической компании.

Атака на терминал Новой почты под Харьковом: что известно

Атака на терминал Новой почты под Харьковом произошла сегодня, 2 августа.

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В результате двух попаданий вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала.

Через полтора часа спасателям удалось локализовать пожар.

Тогда же стало известно, что атака на терминал Новой почты под Харьковом унесла жизнь одного человека.

Как отметили в компании, при обстреле погиб сотрудник компании-перевозчика.

— Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника. Мы на постоянной связи с семьей и оказываем всю необходимую помощь и поддержку, — отметили в Новой почте.

После атаки на терминал Новой почты уже перестроена логистика. Дополнительную информацию об отправке, отмечают в Новой почте, можно найти в треккинге в приложении.

Правоохранители, медики и пожарные тем временем обследуют территорию для выявления возможных пострадавших.

Ликвидация последствий удара продолжается.

Напомним, что в результате взрывов в Харькове сегодня ночью и утром под ударами находился Киевский, Индустриальный, Салтовский и Новобаварский районы.

В Киевском районе поврежден автомобиль.

В Индустриальном районе после нескольких ударов вражеских дронов острую реакцию на стресс получили восьмилетняя девочка, 13-летний мальчик и 74-летний мужчина.

В Салтовском районе запущенный россиянами дрон попал в крышу многоэтажки.

В Новобаварском районе зафиксирован удар беспилотника по территории частного домовладения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов, Новая почта

Фото: Нова почта

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