После ночной атаки баллистическими ракетами самый большой логистический склад Rozetka в Броварах не подлежит восстановлению.

Об этом сообщила соучредитель Rozetka Ирина Чечоткина.

Россия уничтожила крупнейший логистический хаб Rozetka: что известно

По словам Ирины Чечоткиной, именно 5 августа компания должна была отмечать 21-летие Rozetka, но вместо этого пришлось смотреть, как после удара трех баллистических ракет горит дело всей жизни.

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Она рассказала, что распределительный складской комплекс в Броварах открыли в начале 2017 года. Это был самый большой и самый автоматизированный логистический центр компании, который ежедневно обрабатывал более 100 тыс. заказов.

По словам совладелицы Rozetka, склад полностью уничтожен и восстановить его невозможно.

— Мы открыли распределительный складской комплекс в Броварах в начале 2017 года. Он был самым большим и самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тыс. заказов в день. Его невозможно восстановить, — написала Чечоткина.

Она также призналась, что ночью испытывала опустошение и боль, но самым большим облегчением стало то, что во время этого удара люди не пострадали.

Несмотря на потерю крупнейшего логистического комплекса, компания продолжает работу.

— Чувствую, что должна идти дальше, несмотря ни на что. Rozetka работает, — подчеркнула совладелица компании.

Российские войска несколько дней подряд целенаправленно атаковали логистическую инфраструктуру Rozetka в Броварах. 1 августа реактивный ударный дрон попал по территории складского комплекса компании.

В результате атаки погиб 61-летний сотрудник Владимир Мельниченко, еще несколько человек получили ранения, один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.

По словам совладелицы Rozetka Ирины Чечоткиной, на момент удара на складе работали 270 сотрудников.

Уже в ночь на 2 августа российские войска во второй раз менее чем за сутки атаковали крупнейший склад Rozetka. По данным компании, в логистический комплекс попали два ударных дрона Shahed, из-за чего возник пожар.

В Rozetka тогда заявили, что считают повторный удар целенаправленной атакой, а не случайностью. Несмотря на повреждения, компания продолжила работать в штатном режиме.

Фото: Ирина Чечоткина

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