Не підлягає відновленню: РФ знищила найбільший логістичний хаб Rozetka у Броварах
Після нічної атаки балістичними ракетами найбільший логістичний склад Rozetka у Броварах не підлягає відновленню.
Про це повідомила співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна.
РФ знищила найбільший логістичний хаб Rozetka: що відомо
За словами Ірини Чечоткіної, саме 5 серпня компанія мала святкувати 21-річчя Rozetka, однак замість цього довелося спостерігати, як після удару трьох балістичних ракет горить справа всього життя.
Вона розповіла, що розподільчий складський комплекс у Броварах відкрили на початку 2017 року. Це був найбільший та найавтоматизованіший логістичний центр компанії, який щодня обробляв понад 100 тис. замовлень.
За словами співвласниці Rozetka, склад повністю знищений і не підлягає відновленню.
— Ми відкрили розподільчий складський комплекс в Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найавтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тис. замовлень на день. Він не підлягає відновленню, — написала Чечоткіна.
Вона також зізналася, що вночі відчувала спустошення і біль, але найбільшим полегшенням стало те, що під час цього удару люди не постраждали.
Попри втрату найбільшого логістичного комплексу, компанія продовжує роботу.
— Відчуття, що маю йти далі попри все. Rozetka працює, — наголосила співвласниця компанії.
Російські війська кілька днів поспіль цілеспрямовано атакували логістичну інфраструктуру Rozetka у Броварах. 1 серпня реактивний ударний безпілотник влучив по території складського комплексу компанії.
Унаслідок атаки загинув 61-річний працівник Володимир Мельниченко, ще кілька людей дістали поранення, один із постраждалих перебував у важкому стані.
За словами співвласниці Rozetka Ірини Чечоткіної, на момент удару на складі працювали 270 співробітників.
Уже вночі проти 2 серпня російські війська вдруге менш ніж за добу атакували найбільший склад Rozetka. За даними компанії, у логістичний комплекс влучили два ударні безпілотники Shahed, через що виникла пожежа.
У Rozetka тоді заявили, що вважають повторний удар цілеспрямованою атакою, а не випадковістю. Попри пошкодження, компанія продовжила працювати у штатному режимі.
Фото: Ірина Чечоткіна