Взрывы в Никополе: сгорел рейсовый автобус, погиб водитель
Мощные взрывы в Никополе прогремели во время российской атаки, в результате которой сгорел автобус. Известно о погибшем и пострадавшем из-за удара РФ.
Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Никополе: последствия 8 августа 2026
По информации Днепропетровской ОВА, один человек погиб и еще один ранен в результате российского удара по Никополю.
Как стало известно, из-за атаки сгорел рейсовый автобус, водитель которого погиб.
Его 48-летний коллега получил ранения. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА