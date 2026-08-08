Мощные взрывы в Никополе прогремели во время российской атаки, в результате которой сгорел автобус. Известно о погибшем и пострадавшем из-за удара РФ.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Никополе: последствия 8 августа 2026

По информации Днепропетровской ОВА, один человек погиб и еще один ранен в результате российского удара по Никополю.

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Как стало известно, из-за атаки сгорел рейсовый автобус, водитель которого погиб.

Его 48-летний коллега получил ранения. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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